Кабмина передал Минкультуры управление Одесской киностудией

25.07.2017, 16:59

Кабмин передал Министерству культуры управление частным акционерным обществом Одесская киностудия. Соответствующее распоряжение от 19 июля 2017 No 496-р опубликовано на правительственном портале.

"Согласиться с предложением Министерства экономического развития и торговли о передаче Министерству культуры полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно частного акционерного общества Одесская киностудия (код согласно ЕГРПОУ 33932816)", - говорится в документе.

Фонду государственного имущества поручено осуществить в установленном порядке передачу в управление Министерства культуры пакета акций, принадлежащего государству в уставном капитале частного акционерного общества Одесская киностудия.

В январе сообщалось, что в руководстве Одесской киностудии произошли изменения: директор студии Андрей Зверев написал заявление на увольнение "по собственному желанию". Основным среди частных акционеров стал Александр Ткаченко (генеральный директор группы компаний 1+1), и управлять студией будет его команда. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.