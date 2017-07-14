"Олимпик" сыграет с греческим клубом ПАОК в квалификации Лиги Европы

14.07.2017, 14:54

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника узнал украинский клуб "Олимпик", который дебютирует в еврокубках.

Донецкий клуб сыграет с ПАОКом, который в прошлом сезоне чемпионата Греции занял второе место, отстав от "Олимпиакоса" на шесть очков.

"Олимпик" на сезон 2017/18 в качестве домашней арены будет использовать стадион "Динамо" в Киеве.

Первые матч пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Еще один представитель Украины на этой стадии - "Александрия" - сыграет с победителем пары "Астра" (Румыния) - "Зиря" (Азербайджан").

Ранее прошла жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, в результате которой киевскому "Динамо" достался в соперники швейцарский "Янг Бойз". Об этом сообщает Сегодня.ua.