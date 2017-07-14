Налогоплательщики с начала работы электронного реестра получили 30 миллиардов возмещения НДС

14.07.2017, 15:19

Налогоплательщики с начала работы электронного реестра с 1 апреля по состоянию на 1 июля получили 30,1 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, за указанный период 15 налогоплательщиков получили средства по процедуре автоматического согласования в размере 41,2 млн грн.

По данным министерства на 11 июля 2017 года, остаток по заявлениям, поданным до запуска реестра, уже составляет менее 2,1 млрд грн.

В Украине вопрос возмещения НДС много лет был одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. С 1 апреля 2017 года был запущен единый электронный реестр, благодаря которому предприниматели в порядке очереди без вмешательства фискальной службы могут получать возмещение НДС. Об этом сообщает УНИАН.