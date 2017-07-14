В Вильнюсе закрыли аэропорт

14.07.2017, 16:37

С сегодняшнего дня, 14 июля, Вильнюсский аэропорт закрыт для пассажиров. Об этом сообщает Delfi.

На его территории работает тяжелая техника. Аэропорт закрыт на 35 дней, за это время в нем проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Большая часть самолетов из Вильнюса направлена в Каунас.

Пассажиров ждут определенные неудобства. Самолеты будут летать в Каунас до 17 августа включительно. В Каунасском аэропорту оборудовали два дополнительных терминала, поскольку ему придется принимать в четыре раза больше пассажиров, увеличили стоянку для машин до больше двух тысяч мест.

"Wizz Air перенесла свои рейсы, но отказалась на этот период от рейсов в Париж и Киев, поэтому путешественникам придется искать иные варианты", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора Литовских аэропортов Донатаса Вовериса, плата за парковку была увеличена, чтобы люди выбирали общественный транспорт.

Не все авиакомпании согласились перенести свои рейсы в Каунас. Одна из них - Ryanair, которая не летает из Вильнюса с 1 июля и возобновит полеты только 1 сентября.

По этой причине не будет полетов в Бирмингем, Бремен, Ханью, Лидс, Ливерпуль, Мадрид и Мальту. Цены на билеты в тех направлениях, куда летали самолеты Ryanair, могут увеличится из-за снижения предложения. Из Каунаса самолеты не будут летать и в Минск, поскольку Belavia решила не переносить рейс, но самолеты этой авиакомпании будут летать в Палангу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.