"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Николаев

15.07.2017, 12:03

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 16 июля дополнительный поезд No205/206 сообщением Киев - Николаев, сообщили в пресс- службе компании.

Согласно сообщению, дополнительный поезд по маршруту Киев - Николаев отправится из столицы 16 июля в 06:17 и прибудет в Николаев 16:25. В обратном направлении поезд отправится 16 июля в 11:53 и прибудет в столицу в 20:50.

"Поезд проследует через станцию им. Т. Шевченко (город Смела, Черкасская обл.). В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс", - отметили в пресс-службе.

"Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. Об этом сообщает УНИАН.