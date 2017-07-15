Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла рейс из Одессы в Анкару

15.07.2017, 12:11

Авиакомпания Pegasus Airlines (Турция) сегодня открыла прямой регулярный рейс Анкара-Одесса-Анкара.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор международного аэропорта "Одесса" Виталий Портянко.

По его словам, сегодня в аэропорту состоялась торжественная встреча первого регулярного рейса.

"Одесса уже боле 20 лет имеет прямое воздушное сообщение с Турецкой Республикой. Мы рады, что к прямым рейсам по традиционным направлениям сегодня добавилось воздушное сообщение со столицей Турции - Анкарой", - сказал Портянко.

Первым рейсом в Одессу прибыло более 100 пассажиров.

Как отметил представитель Pegasus Airlines Александр Яковенко, Одесса - пятое направление авиакомпании в Украине после Харькова, Львова, Запорожья и Киева.

В настоящее время вылет из международного аэропорта Анкары "Эсенбога" - в 1.10, из аэропорта "Одесса" - в 3.35 по местному времени. Время в полете - 1 час 25 минут. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing 737-800.

Отмечается, что в аэропорту "Эсенбога" рейсы Pegasus Airlines из Одессы стыкуются со всеми направлениями маршрутной сети указанной авиакомпании: Адана, Анталья, Бодрум, Ван, Диярбакыр, Измир, Стамбул и др.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Аэропорт "Одесса" входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого квартала 2017 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Авиакомпания Pegasus Airlines основана в 1990 году. Позиционирует себя как low-cost перевозчик. Выполняет полеты в 103 пункта назначения в 40 странах мира. Об этом сообщает УНИАН.