"Укроборонпром" отстранил директора Львовского бронетанкового завода в связи с его задержанием

15.07.2017, 12:13

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия ОПК Украины, на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, который подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпром". Согласно сообщению концерна, обязанности управляющего возложены на одного из заместителей - Александра Гончара.

В пресс-службе отметили, что "Укроборонпром" системно борется с коррупцией на своих предприятиях и тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

"За 3 года госконцерн передал правоохранителям 158 материалов о противоправных сделках на общую сумму 657,2 млн грн, 10,3 млн долл. и 373,3 тыс. евро. Во время системных внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 3 года было заблокировано 3,5 млрд грн сомнительных сделок", - говорится в сообщении.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сегодня утром во Львове задержали директора и заместителя директора Львовского бронетанкового завода по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Также задержан основатель коммерческой структуры, с помощью которой реализовалась коррупционная схема по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает УНИАН.