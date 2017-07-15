В Киеве украинскую сборную проводили на Дефлимпиаду

15.07.2017, 12:39

Вечером 14 июля в Киеве на Почтовой площади проводили украинских спортсменов на Дефлимпийские игры, которые пройдут с 18 по 30 июля в городе Самсун в Турции.

В этом году на Дефлимпиаду от Украины поедет самая большая сборная команда за историю участия в соревнованиях - всего 289 человек вместе с тренерами и штабом, из которых 218 спортсменов.

Украинские дефлимпийцы будут соревноваться в 16 видах спорта: баскетбол, вольная и греко-римская борьба, боулинг, волейбол, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, спортивное ориентирование, стрельба, тхеквондо и футбол.

За первое место на соревнованиях спортсмены получат от государства $48 тыс, за второе - $31 тыс и за третье - $22 тыс, сообщила LIGA.net пресс- секретарь национального паралимпийского комитета Наталия Гарач.

Это постепенное уравнивание суммы вознаграждения с олимпийцами - паралимпийцы в Рио-2016 за победу получили $40 тысяч, в то время как олимпийцы - $125 тысяч.

В 2013 году на Дефлимпиаде в Болгарии украинская сборная заняла второе место в общекомандном зачете. Украинцы завоевали 88 медалей, из которых 21 - золотая. Четыре года назад Украину представлял 191 спортсмен и почти каждый второй занял призовое место.

В Самсуне пройдет 23-я Дефлимпиада. Это соревнования для спортсменов с нарушениямим слуха санкционированные Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.