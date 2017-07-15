В оккупированный Крым незаконно зашли 600 судов

15.07.2017, 12:45

На территорию Крыма незаконно заходили 600 судов. Об этом сообщает прокуратура Крыма по итогам совещания о результатах работы ведомства за шесть месяцев текущего года.

"На сегодняшний день прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее более 600 судов, арест наложен на три судна. Необходимо активизировать работу в этом направлении", - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он также сообщил, что за перелеты над Крымом есть первые иски к авиакомпаниям России и других государств.

Отдельно прокурор обратился к отделу представительства с тем, чтобы контролировать авиатранспорт, наземный сухопутный транспорт и конкретных физических лиц, которые пересекаю админграницу с полуостровом

В частности, прокуратурой Крыма хочет взыскать с компании-должника, которая осуществляет ежедневные полеты в оккупированный Крым, 354,4 тысяч евро (около 10 млн гривен). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.