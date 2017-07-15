Киевский фуникулер закрывается на ремонт

15.07.2017, 12:54

С 17 июля по 18 августа киевский фуникулер прекратит работу в связи с капитальным ремонтом узлов и ежегодными регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

Там напомнили, что, согласно правилам, ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы. Их результаты принимают специалисты государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины".

Если результаты испытаний положительные - предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.

Последний ежегодный регламентный ремонт выполнен в июле-августе 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.