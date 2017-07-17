Порошенко: Учения "Си Бриз" - ответ организаторам гибридных войн

17.07.2017, 15:23

Президент Петр Порошенко назвал многонациональные военные учения "Си Бриз" "ответом идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн". Об этом он заявил в ходе визита в Одесскую область, где ознакомился с ходом маневров, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что из года в год учения "Си Бриз" в условиях, максимально приближенных к боевым, повышают взаимную совместимость, обучение и слаженность многонациональных подразделений.

"Каждый раз это - совершенствование работы штаба многонациональной тактической группы в планировании действий по стандартам НАТО. Но в этом году участие украинской стороны значительно повышено в планировании действий. Эти совместные учения - наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн", - сказал он.

По словам президента, совместная подготовка свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество - демократию и свободу, верховенство закона и права человека, территориальную целостность и нерушимость границ.

"В нынешних условиях помощь наших иностранных партнеров в военной и военно- технической сферах чрезвычайно важна. Хотел бы поблагодарить вас, уважаемые друзья, за системное содействие в обучении украинских воинов, за то, что вы искренне и всесторонне делитесь своим боевым опытом, который вы приобрели в разных уголках мира", - отметил Порошенко.

Глава государства также выразил уверенность, что нынешние учения станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе.

Украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017" стартовали в Одессе 10 июля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.