Гройсман: Процесс привлечения в Украину новых авиаперевозчиков предусматривает развитие возможностей отечественных аэропортов

17.07.2017, 16:26

Привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостов, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов - как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

Об этом сказал Премьер-министр Украины в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, есть аэропортовые терминалы. Поэтому необходима программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" (Киев) - понятен. Но кроме "Борисполя" столица, к примеру, имеет еще два аэропорта - "Киев" (Жуляны) и "Гостомель". И развивать эти авиагавани также необходимо.

В этом контексте Владимир Гройсман высказал идею развития аэропорта "Гостомель", который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", и превращение его в базовый аэропорт для лоукостов - в том числе ирландского лоукост-перевозчика "Ryanair". Премьер-министр предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ.

"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал Владимир Гройсман.

По итогам совещания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоукост- перевозчиков. Кроме того, условием привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

"Поэтому важнейшая задача - выработать решение по развитию региональных аэропортов", - сказал Владимир Гройсман.

Он подтвердил необходимость возобновления и завершения переговоров с "Ryanair" и поручил Министерству инфраструктуры Украины проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украину.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.