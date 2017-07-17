Президент об учениях Seа Breeze 2017: Это - наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн

17.07.2017, 16:35

Президент Петр Порошенко поздравил участников украино-американских командно- штабных учений с привлечением войск Seа Breeze, которые в 2017 году отмечают двадцатилетие.

Глава государства подчеркнул, что из года в год эти учения в условиях максимально приближенных к боевым повышают взаимную совместимость, обучение и слаженность многонациональных подразделений.

"Каждый раз это - совершенствование работы штаба многонациональной тактической группы в планировании действий по стандартам НАТО. Но в этом году участие украинской стороны значительно повышено в планировании действий. Эти совместные учения - наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что совместная подготовка свидетельствует об единстве и готовности вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество - демократию и свободу, верховенство закона и прав человека, территориальную целостность и нерушимость границ.

"В нынешних условиях помощь наших иностранных партнеров в военной и военно- технической сферах чрезвычайно важна. Хотел бы поблагодарить вас, уважаемые друзья, за системное содействие в обучении украинских воинов, за то, что вы искренне и всесторонне делитесь своим боевым опытом, который вы приобрели в разных уголках мира", - сказал Президент.

Глава государства выразил уверенность, что нынешние учения станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе.

Инф. официального сайта Президента Украины.