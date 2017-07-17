17.07.2017, 17:01

В рамках помощи Чешской Республики в Киеве стартовал проект "Улучшение оснащения Киевского городского центра крови".

Проект направлен на модернизацию технологического оснащения Киевского городского центра крови. В частности, предусматривает обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией для службы крови, заготовке донорской крови, соблюдение требований холодовой цепи в технологических процессах переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов.

Стоимость помощи составляет 354 тысяч чешских крон.Реализация проекта помощи службе крови Киева разрабатывалась и была согласована в прошлом году. Об этом сообщает УНИАН.