Розенко: В 2016 году экономия средств благодаря закупкам лекарств через международные организации составила около 1 млрд грн

18.07.2017, 18:20

Сегодня, 18 июля, под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось совещание относительно осуществления Минздравом закупок лекарственных средств, медицинских изделий с привлечением специализированных международных организаций.

В совещании приняли участие и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, заместитель Министра финансов Украины Сергей Марченко, представители международных организаций ПРО ООН, ЮНИСЕФ и Краун Эйджентс и другие.

Павел Розенко сообщил, что на сегодняшний специализированные организации закупили лекарств, вакцин и медицинских изделий на сумму почти 3 млрд грн, что составляет 74,4% от полученных средств и 98,75% от заказанного их количества. Как известно, в 2016 году сумма расходов для закупок лекарственных средств и медицинских изделий составила 3,9 млрд грн.

"То есть сейчас ситуация выглядит значительно лучше по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний уже уже поставлено почти 50% от заказанных количеств лекарственных средств и медицинских изделий. Согласно графику в октябре должно быть доставлено и развезено в регионы 100% лекарств", - сказал Павел Розенко.

По словам Вице-премьер-министра, по подсчетам специализированных организаций в результате завершенных закупок лекарств через международные организации предварительная сумма экономии составляет около 1 млрд грн., которые будут потрачены на закупку дополнительных объемов лекарственных средств и медицинских изделий.

"И эта сумма экономии говорит о том, что решение о передаче закупок международным организациям было стратегически абсолютно правильным. Это решение дало нам возможность говорить об усилении эффективности использования средств госбюджета. Сейчас эту экономию мы должны эффективно использовать для закупки тех препаратов, которых действительно не хватает", - подчеркнул он.

Павел Розенко также поручил Минздраву ускорить процесс закупок лекарств за 2017 год.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.