Павел Розенко: Перечень лекарств, подлежащих возмещению, будет расширен минимум на 50 препаратов

20.07.2017, 16:36

В реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе "Доступные лекарства", будет включено не менее 50 новых препаратов. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил вице-премьер- министр Украины Павел Розенко.

Правительство Владимир Гройсмана положило начало программе "Доступные лекарства" в апреле текущего года с целью решения одной из ключевых задач - улучшение благосостояния украинцев и увеличение продолжительности жизни в Украине. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещение части стоимости лекарств от сердечно- сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета, и, как отмечал Глава Правительства, программа вполне "по карману" стране.

В настоящее время правительственные чиновники, по предложению Главы Правительства, просчитывают возможность расширения программы и введения в нее более широкого спектра препаратов. Правительство ведет постоянный мониторинг работы программы, оперативно реагируя на все случаи невыполнения или ненадлежащего выполнения правительственных поручений на местах.

В мае премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру Павлу Розенко и и. о. Министра здравоохранения Ульяне Супрун вместе с руководителями местных органов власти постоянно анализировать состояние выполнения программы "Доступные лекарства", определять проблемные вопросы и предлагать пути их решения. В случае необходимости Глава Правительства поручил проводить селекторные совещания.

Комментируя нынешнее состояние выполнение программы, Вице-премьер-министр отметил: "Как мы и обещали, программа "Доступные лекарства" будет расширяться. Сегодня уже формируется новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Действующий реестр в ближайшее время будет расширен минимум на 50 препаратов".

Вице-премьер-министр поручил Минздраву в течение двух ближайших недель - до 5 августа - обнародовать новый расширенный реестр препаратов, которые будут участвовать в программе "Доступные лекарства".

По словам Павла Розенко, в новом перечне будут представлены лекарства производителей ЕС, Украины и мировых производителей, таких как Индия и Израиль. "Все разговоры о том, что Правительство выбирает самые дешевые лекарства, не соответствуют действительности. Мы выбираем те препараты, которые позволяют людям эффективно лечить болезни, - подчеркнул он. - Дальше мы будем работать над тем, чтобы привлекать к этой программе больше нозологий".

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.