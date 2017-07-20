Минздрав: 90 человек заболели ботулизмом с начала года

20.07.2017, 13:29

С начала года в Украине 90 человек заболели ботулизмом, девять из них умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте.

Восемь из девяти умерших отравились в результате употребления вяленой рыбы, четверо из них - из-за рыбы промышленного производства.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства, советуют в Минздраве.

Ботулотоксин - один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Последствиями отравлений могут стать парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.

Инкубационный период может продолжаться от нескольких часов до пяти суток, сообщают в Минздраве.

Одним из первых признаков ботулизма являются нарушения зрения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, боль при глотании, может измениться тембр голоса. Эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц. Об этом сообщает BBC Украинская служба.

Читайте также

Читайте также

 
 
 