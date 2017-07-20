Минздрав: 90 человек заболели ботулизмом с начала года

20.07.2017, 13:29

С начала года в Украине 90 человек заболели ботулизмом, девять из них умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте.

Восемь из девяти умерших отравились в результате употребления вяленой рыбы, четверо из них - из-за рыбы промышленного производства.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства, советуют в Минздраве.

Ботулотоксин - один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Последствиями отравлений могут стать парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.

Инкубационный период может продолжаться от нескольких часов до пяти суток, сообщают в Минздраве.

Одним из первых признаков ботулизма являются нарушения зрения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, боль при глотании, может измениться тембр голоса. Эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц. Об этом сообщает BBC Украинская служба.