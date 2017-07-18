Минобороны: Началась активная фаза украинско-американских учений "Си Бриз-2017"

18.07.2017, 18:17

Сегодня, 18 июля, началась активная фаза украинского-американских учений "Си Бриз- 2017", которая имеет целью проведения многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В течение недели многонациональный штаб по планированию морских операций под руководством капитана 1 ранга Андрея Рыженко совершил планирования указанной операции. В частности, была проведена оценка обстановки, проанализированы и разработаны задания, отработаны варианты действий и согласован замысел. По результатам плодотворной работы был разработан боевой приказ, согласно которому поставлена задача силам. Параллельно с планированием произошло слаживания тактических групп кораблей в море", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в определенных районах проходит развертывания задействованных сил, - отметил руководитель украинского-американских учений "Си Бриз-2017" капитан 1 ранга Алексей Неижпапа.

"Операция будет проведена в режиме "free play" и станет одним из инструментов постепенного перехода Военно-Морских Сил ВС Украины на функционирование по стандартам НАТО", - добавил он.

Как отмечается, в ходе активной фазы международных маневров планируется проведение учений с противолодочной, противокорабельной и противовоздушной обороны. Кроме того, участников обучения ожидают десантные, поисково- спасательные и досмотровые операции, действия по силовому высвобождение суда, захваченное, подводные работы по разминированию и проводка за тралами и тому подобное. Кульминацией учений станет поиск подводной лодки ВМС Турции.

Украинско-американские учения "Си Бриз-2017" в Украине проходят с 10 по 23 июля 2017 года в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Всего в учениях принимают участие 16 стран. Об этом сообщает Сегодня.ua.