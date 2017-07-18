Укроборонпром увеличил доход от экспорта на четверть

18.07.2017, 19:04

Госконцерн Укроборонпром увеличил доход от экспорта на 25% - с $570 млн до $770 млн. Об этом заявил заместитель гендиректора по развитию концерна Артур Херувимов, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Херувимов также рассказал, что концерн смог увеличить производственные мощности, обеспечив 100% выполнение государственного оборонного заказа.

"За прошлый год мы увеличили экспорт на 25%. При этом мы полностью выполняем внутренние заказы и обеспечиваем отечественные силовые структуры необходимым ", - заявил он.

Сейчас предприятия-участники Укроборонпрома переходят на международные стандарты работы - 70% из них уже сертифицированы по ISO 9001 и внедряют систему управления и обеспечения качества AQAP 2000.

Ранее сообщалось, что предприятия Укроборонпрома могут получить возможность производить часть американского военного оборудования в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.