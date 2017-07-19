Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 238,15 миллионов гривень

19.07.2017, 10:28

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 238,15 млн грн.

Как сообщается на сайте министерства, в том числе 101,603 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых, еще 136,547 млн грн - облигаций сроком 3 года с доходностью 13,54% годовых.

Министерство финансов планирует в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг сроком обращения 3 года 25 июля. Об этом сообщает УНИАН.