ГСЧС: Пожар на военном полигоне в Днепропетровской области локализован

19.07.2017, 10:31

По состоянию на вечер вторника, 18 июля, пожар на территории военного полигона в Днепропетровской области удалось локализовать, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:40 пожар на военном полигоне локализован. По состоянию на 16:00 18 июля оставалось ликвидировать один очаг пожара, площадью около 1,5 га. Спасатели проливают, захлопывают и перекапывают отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 302 человека и 24 единицы техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 15 единиц техники.

17 июля на территории военного полигона в/ч А1363, предварительно, в результате проведения учебных стрельб, произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га. Об этом сообщает УНИАН.