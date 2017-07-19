Wizz Air отменила плату за ручную кладь

19.07.2017, 13:20

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила оплату за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air с 29 октября 2017 года.Об этом говорится в сообщении компании.

Wizz Air объявила о том, что в дальнейшем не будет взимать с пассажиров дополнительную плату за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолёта на всех рейсах Wizz Air с 29 октября 2017 года.

Стоимость провоза 1 предмета ручной клади размером 55x40x23 см включена в стоимость билета, что соответствует 50-процентному увеличению объемов багажа, провозимого бесплатно, по сравнению с предыдущими размерами.

Пассажиры, путешествующие в день или после 29 октября 2017 года, уже оплатившие провоз ручной клади непосредственно через каналы Wizz Air, получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы на свои WIZZ-счета.

Также авиакомпания с 19 июля ввела новый сервис для пассажиров - WIZZ Priority, который включает: приоритетную посадку; возможность для пассажиров дополнительно брать с собой на борт малую ручную кладь (максимальные размеры 40x30x18см) и с 29 октября - гарантию, что ручная кладь будет помещена в кабину самолета (также доступно для пассажиров в случае приобретения услуг WIZZ Go, WIZZ Plus и WIZZ Privilege Pass).

Wizz Air ввела дешевые билеты для украинских пассажиров отмененных рейсов Ryanair. А также ранее в Wizz Air рассказали о проблемах развития лоукост-перевозок в Украине. Об этом сообщают "Українські Новини".