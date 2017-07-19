Air France запускает лоукостер

19.07.2017, 15:55

Французская авиакомпания Air France этой осенью планирует запустить лоукост- перевозчика Boost.

Как сообщает Euronews, лоукостер будет летать по сниженным ценам по нерентабельным направлениям.

Компания планирует нанять 250 пилотов. При этом их зарплата будет на 40% ниже, чем в материнской компании.Флот бюджетного перевозчика составит 10 лайнеров для дальних рейсов и 18 - для полетов по внутренним линиям.

Ожидается, что компания выйдет на рынок с рейсами средней дальности этой осенью, а с дальними рейсами - в середине 2018 года. В Air France прогнозируют, что прибыль от проекта составит около 40 млн евро в год. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.