ОБСЕ зафиксировала передвижение танков в Луганске

19.07.2017, 15:57

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники боевиков в оккупированном Луганске. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Наблюдатели видели один танк (Т-72), который перевозили на прицепе в северном направлении в Луганске, а также направленный на юг 82-мм миномет, размещенный за бетонными заграждениями на блокпосте вблизи пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка), что является нарушением линий отвода.

По информации источников LIGA.net, в центре города военной техники боевиков стало более заметно. "После последних взрывов в центре города, по городу чаще стала ездить техника", - уточнил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По данным ОБСЕ одна буксируемая гаубица (Д-30, 152 мм) террористов была направлена на запад в 3 км к востоку от села Саханка (97 км к югу от Донецка).

Беспилотник ОБСЕ обнаружил зенитную установку (ЗУ-23-2, 23 мм), установленную в кузове грузовика, две боевые машины пехоты (БМП-1 и БМП-2), а также от трех до пяти воронок, образовавшихся, предположительно, в результате разрыва 120-мм минометных мин в 70-120 м от блокпоста боевиков ЛНР в 3 км к юго-западу от села Обозное, которое расположено в 18 км к северу от Луганска.

В Луганской области миссия констатировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе практически 190 взрывов по состоянию на 17 июля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.