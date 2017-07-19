В ГП Антонов согласны сделать из Гостомеля базу для Ryanair

19.07.2017, 16:53

Государственное предприятие Антонов заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукост-авиакомпаний. Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.

В компании отметили, что уже создана рабочая группа по подготовке бизнес- плана по использованию аэродрома Киев-Антонов, пгт. Гостомель, для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

"Этот аэродром сертифицирован по первой категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", - сказано в сообщении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.