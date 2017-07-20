Сутки в АТО: четверо бойцов погибли, трое ранены

20.07.2017, 09:55

Прошлые сутки в зоне АТО завершились увеличением обстрелов позиций ВСУ со стороны незаконных вооруженных формирований.

Боевики 21 раз нарушили перемирие. Четверо военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО вFacebook.

После 18:00 на луганском направлении гибридная армия из вооружения БМП обстреливала позиции сил АТО в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по военным в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по позициям сил АТО в Станице Луганской.

В конце суток силы АТО понесли потери. Около 18:00 в районе поселка Новотошковское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных, еще трое получили ранения.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20:00 гибридная армия била из минометов калибра 82 миллиметра.

На донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23:00 боевики применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала вражеская БМП.

Незаконные вооруженные формирования цинично пренебрегая перемирием во время уборки урожая продолжают обстрелы гражданских зданий. Вчера, около 19:00 боевики из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22 часов вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.