"Кловская" станет первой станцией киевского метро, которая полностью откажется от жетонов

20.07.2017, 12:56

Первой станцией метро в Киеве, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов, станет "Кловская" (Сырецко-Печерская линия).

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в начале августа на "Кловской" можно будет: воспользоваться разовой поездкой по qr-коду; пополнить карточку метро банковской картой на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карты.

В Киеве удлинят "красную" линию метро. Ожидаемая стоимость проектных работ составляет 57,56 миллионов гривен. Об этом сообщает Сегодня.ua.