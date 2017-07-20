МАУ не заинтересована в концессии аэропортов Киева и Львова

20.07.2017, 16:47

Авиакомпания МАУ не заинтересована участвовать в концессии аэропортов в Гостомеле, Львове и Борисполе.

Об этом в онлайн-интервью LIGA.net рассказал председатель наблюдательного совета МАУ Арон Майберг. По его словам, авиакомпания также не брала бы в концессию международные аэропорты во Львове и Борисполе."Это совсем другой бизнес", - пояснил Майберг.

По его словам, компании и так приходится находить миллиарды долларов для развития - в том числе для обновления и увеличения воздушного флота.

При этом Майберг отметил, что "длинные и дешевые деньги" в Украине найти невозможно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сделать аэропорт Гостомель (Международный аэропорт Антонов) базой для лоукостов, в том числе авиаперевозчика Ryanair. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.