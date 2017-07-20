Укравтодор запустил проект по снижению скорости движения

20.07.2017, 16:59

Укравтодор презентовал в городе Лохвица Полтавской области первую в Украине систему Traffic calming measures ("замедление трафика дорожного движения"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Через г. Лохвица проходит региональная автодорога Р-60 Кролевец-Конотоп- Ромны-Пирятин, которая соединяет Сумскую и Полтавскую области международной автодорогой М-03 Киев-Харьков. Эта дорога имеет высокую интенсивность движения, пояснили в Укравтодоре.

Traffic calming measures - это комплекс мер в странах ЕС, направленный на принудительное уменьшение скорости водителей на въездах в населенные пункты. Проехать ограничители движения со скоростью более 60 км/ч невозможно. Как пояснили в Укравтодоре, в отличие от так называемых "лежачих полицейских", Traffic calming measures не вредит автомобилю и не создают неудобств для пассажиров авто.

На объекте установлены солнечные батареи - территория освещается ночью, а указатели заметны с расстояния нескольких метров. Дорожные знаки и другие элементы оборудованы антивандальным покрытием. В дорожную разметку встроенные светоотражающие элементы "кошачий глаз".

В Укравтодоре отметили, что в рамках трехлетней программы повышения безопасности на дорогах планируется обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог, автоматизировать контроль за скоростью транспортных средств, обустроить 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, построить объездные дороги у населенных пунктов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.