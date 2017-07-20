Укрзализныця запустила приложение для пользователей Apple

20.07.2017, 17:03

Укрзализныця запустила мобильное приложение по продаже билетов с QR-кодом на App Store.

Компания предлагает пользователем приложения скидки в 10% при заказе билетов туда и обратно поездами Intercity+, систему скидок при заказе билетов 1-го класса на междугородние перевозки. Кроме того, предусмотрены льготы для студентов дневных отделений и детей до 14 лет.

Заказанные таким образом билеты не нужно обменивать на бумажные в железнодорожных кассах, а оплатить их можно с помощью платежных карт Visa и MasterCard.

С 3 июня заработала онлайн-продажа электронных билетов на международный скоростной поезд Интерсити+ No705/706 Киев - Львов - Перемышль. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.