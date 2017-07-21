Лысенко: В результате боя под Красногоровкой получены очередные доказательства российского присутствия на Донбассе

21.07.2017, 15:10

В частности, удалось взять трофеи: два гранатомета РПГ-7, несколько автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов, отметил спикер Лысенко.

В результате боя под Красногоровкой украинские военные получили очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Говоря о боевом столкновении в районе Красногоровки, он отметил, что "в результате боя украинским военным удалось захватить очередные доказательства российского присутствия на Донбассе".

"В частности, удалось взять трофеи: два гранатомета РПГ-7, несколько автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов к обоим видам вооружения", - сказал Лысенко.

Кроме того, во время отхода оккупанты оставили несколько индивидуальных перевязочных пакетов, добавил он.

"Все эти факты свидетельствуют об активном участии Российской Федерации в конфликте на востоке Украины", - отметил полковник.

Утром 20 июля позиции одного из украинских механизированных батальонов под Красногоровкой атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и по меньшей мере 4 танка. Во время боя шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает УНИАН.