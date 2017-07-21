Полторак заявил об опасности российско-белорусских учений

21.07.2017, 16:14

Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси могут использовать для агрессии против Украины, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Предстоящие учения "Запад - 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - написал Полторак на своей странице в Facebook.

Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017" пройдут в сентябре в западных регионах России и в Беларуси. В мероприятиях будут задействованы 13 тысяч человек личного состава РФ и Беларуси и почти 700 единиц техники.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов назвал их "опасными" как для Украины, так и восточных рубежей НАТО.

Ссылаясь на оценки военных специалистов, он подчеркнул, что "есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси".

Заявление Полторака появилось в день визита в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев. Некоторые эксперты допускают, что совместные российско-белорусские учения могут стать одной из тем переговоров. Сам белорусский лидер отрицает опасность от этих учений. Об этом сообщает BBC Украинская служба.