Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта

21.07.2017, 16:48

Киевская городская государственная администрация приняла решение ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта в пятницу, 21 июля, с 10:00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с повышением температуры воздуха до +28 градусов в Киеве ограничат движение крупногабаритного транспорта с 10:00 до 22:00", - сказано в нем.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00. Ограничения движения вводятся для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 т.

Ранее Киевгорадминистрация ограничивала въезд в столицу крупногабаритного транспорта 29 июня. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.