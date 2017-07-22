Украина передала в ООН данные о новых провокациях РФ на Донбассе

22.07.2017, 11:52

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал генеральному секретарю ООН заявление МИД Украины. Заявление касается обострения ситуации на Донбассе и вооруженных провокаций со стороны России.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов", - говорится в заявлении.

"Только за три дня 18−20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских", - отмечает МИД.

"Действиями своих военных в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей", - констатируют представители министерства.

21 июля Министерство иностранных дел ФРГ также распространило заявление, в котором настоятельно призвало все стороны конфликта на востоке Украины незамедлительно выполнить согласованные договоренности. Об этом сообщают "Факты и комментарии".