Хуг: Число жертв среди гражданского населения Донбасса выросло в полтора раза

22.07.2017, 12:42

Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Донецке на брифинге, видеозапись которого размещена на странице СММ в Facebook.

"За период с начала этого года и по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 жертв среди мирного населения. 59 человек было убито и более 260 - ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 50%", - сказал Хуг.

По его словам, только в районе Донецка за последние две недели было подтверждено 10 случаев жертв среди гражданского населения.

"Мы продолжаем подтверждать такие случаи, например, сегодня мы получили информацию о таком инциденте в Ясиноватой" - сказал Хуг и призвал стороны достичь соглашения с целью стабилизации ситуации.

Президент Петр Порошенко заявляет, что за все дни российской агрессии погибли 11 тысяч украинцев. Об этом сообщает УНИАН.