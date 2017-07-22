Боевики не пускают патрули СММ ОБСЕ в Новоазовск

22.07.2017, 13:04

Боевики не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск (ОРДО). Об этом говорится в субботу, 22 июля, в Twitter миссии.

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили, что другой гражданский транспорт проезжает блокпост.

Позже там сообщили, что патруль ждет на блокпосте в Новоазовске уже более полутора часов. При этом наблюдатели СММ видят там движение многих транспортных средств военного типа.

"СЦКК не устраняет нарушение. Старший по рангу член т.н. "разведки ДНР" цитирует "приказы" на отказ в доступе СММ ОБСЕ", - добавили в миссии. Об этом сообщает "Українська правда".