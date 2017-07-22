В Украину прибыла мать задержанного в Донбассе военного РФ Агеева

22.07.2017, 13:10

Вместе с российским журналистом вчера, 21 июля, в 13 часов дня в Украину приехала мать задержанного в Донбассе российского военного Виктора Агеева, чтобы встретиться с сыном.

Об этом сообщает российская "Новая газета".

"Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту", - сказал изданию по телефону спецкор.

Отмечается, что представители украинской власти пообещали организовать встречу в нормальных условия и вероятно вне СИЗО, в котором содержится военный.

Также сообщается, что с тех пор, как видеообращение Агеевой к украинскому президенту Петру Порошенко стало широко известно, представители российской власти не выходили с ней на связь. Однако перед отъездом матери военного позвонил сотрудник ФСБ и дал напутствие "быть осторожнее".

"Случилось это сразу после покупки билетов. ФСБ, видимо, дала понять: контора в курсе", - сказал журналист.

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.

Позже в Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.

Россия отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.