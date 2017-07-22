Спецпредставитель США по Украине посетит Донбасс

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер 24 июля будет в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"24 июля он прибудет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками, для обсуждения путей восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
21 июля он оправился на восток Украины для встречи с теми, кто пострадал от российской агрессии и обсуждения важности обеспечения безопасности для всех украинцев.
Госдеп отмечает, что после этого он отправится в Париж, чтобы поучаствовать в обсуждении между Францией и Германией минского процесса и нормандского формата. Затем он посетит Брюссель, где он встретится с официальными лицами ЕС и НАТО по разрешению конфликта в Украине.
26 июля Волкер прибудет в Вену для встреч с ОБСЕ для обсуждения усилий мониторинговой миссии на востоке Украины. После Австрии в Лондоне он проконсультируется с британскими чиновниками относительно продвижения украинского вопроса.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.