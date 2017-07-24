В Кремле заявили, что размещают свои войска, где считают нужным

24.07.2017, 16:10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может менять расположения вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным.

Так он ответил на заявления Генштаба Украины о размещении Россией трех ударных дивизий возле украинской границы, передает РИА Новости.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным - это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", - сказал Песков.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.