ОБСЕ зафискировала грузовики с углем в оккупированном Донбассе

24.07.2017, 17:10

Наблюдатели Специальной мониторингвовой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем в оккупированном поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск, - ред., 51 км к западу от Луганска).

14 марта ОБСЕ сообщала, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.