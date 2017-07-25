Автобусный перевозчик Flixbus запустит новые маршруты из Украины

25.07.2017, 15:38

Международный автобусный перевозчик Flixbus намерен запустить прямые маршруты из Украины в Европу, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 27 июля из Киева, Львова, Ровно и Житомира будут ездить ночные маршруты в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Дневные маршруты запустят чуть позже - с 10 августа.

Минимальная стоимость проезда составляет 5 евро.

Отметим, что Flixbus с 2016 года продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, но перевозку из Украины до этого момента осуществлял партнер немецкой компании- Leo Express. Немецкая компания FlixBus основана в 2013 году. Спустя два года после появления она начала работать на международном рынке. Сейчас сеть междугородних автобусных сообщений FlixBus в Европе насчитывает 200 тыс. ежедневных рейсов по 1,2 тыс. направлениям в 24 государствах. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".