Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

25.07.2017, 17:06

Украинская сторона СЦКК заявила, что сегодня около 05:30 после восстановления электроснабжения была запущена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Около 12:00, после настройки всех агрегатов, станция вышла на штатный режим работы и питьевая вода пошла к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон.

"Каждая ее остановка на срок более четырех суток, оставляет без воды, по меньшей мере, 400 тысяч человек с обеих сторон линии соприкосновения", - отмечается в сообщении.

22 июля 2017 года сообщалось, что из-за очередного обстрела со стороны террористов была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.