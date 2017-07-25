Кабмин окончательно решил ликвидировать авиаконцерн "Антонов"

25.07.2017, 17:13

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов". Об этом говорится в постановлении Кабмина No546 от 19 июля 2017 года.

Согласно постановлению, ликвидационную комиссию возглавит замминистра экономического развития Юрий Бровченко, который должен обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.

В течение трех месяцев он также обязан подать Кабмину ликвидационный баланс концерна.

26 января 2016 года Кабинет министров Украины принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

По итогам 2016 года "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 миллиона гривень. Об этом сообщает УНИАН.