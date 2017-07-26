Боевики из танка обстреляли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой

26.07.2017, 10:08

Российско-террористические войска в течение прошлых суток, 25 июля, 22 раза обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, под конец суток ситуация оставалась стабильной и контролируемой, без тенденции к обострению.

Для обстрелов украинских военных террористы применяли преимущественно стрелковое оружие и гранатометы. На большинство их провокаций украинские военные открывали в ответ жесткий огонь. Благодаря этому, обстрелы в основном были кратковременными.

На мариупольском направлении боевики из танка обстреляли опорный пункт бойцов ВСУ вблизи Красногоровки.

На донецком направлении под конец суток оккупанты дважды били по из стрелкового оружия по шахте "Бутовка", а из гранатометов - по Луганскому и Каменке. Почти в полночь они выпустили по защитникам Песков 19 мин калибра 82 мм.

На луганском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов. Здесь террористы активизировались с 18:00 и до полуночи. Боевики из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по укреплениям украинских военных вблизи Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. Новозвановку оккупанты дважды обстреляли из вооружения БМП и минометов калибра 82 мм. А около 23:00 они накрыли Новотошковское минометным огнем калибра 120 мм.

Накануне ДРГ террористов пыталась приблизиться к украинским позициям в районе Катериновки на Луганщине, но получила вооруженный отпор и отступила.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "хлебном перемирии", которое началось 24 июня. Оккупанты сократили количество обстрелов в зоне АТО, но продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".