Белавтодор будет строить и ремонтировать автодороги в Украине

26.07.2017, 16:42

Дочерняя компания холдинга Белавтодор получила право строить и ремонтировать автомобильные дороги в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белавтодора.

Свидетельство о регистрации с правом осуществления хозяйственной деятельности на территории Украины было выдано представительству дочерней компании холдинга Белавтодор ОАО ДСТ No2, г. Гомель. Соответствующее решение принято Министерством экономического развития и торговли Украины. В ближайшее время на территории Украины свои представительства откроют еще две дочерние компании Белавтодора из Бреста и Гродно.

Белорусская компания была признана победителем в электронном аукционе по текущему ремонту участка автодороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смила-Умань. В настоящее время выполняется процедура заключения договора.

Компания Белавтодор в начале 2017 г. преобразована в открытое акционерное общество, 100% акций которого находятся в собственности Республики Беларусь, в управлении Госкомимущества.

Ранее сообщалось, что Укравтодор разработал план мероприятий по борьбе со смертностью на дорогах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.