МАУ подала ряд исков к Мининфраструктуры

26.07.2017, 16:59

Министерство инфраструктуры Украины получило ряд судебных исков авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) относительно выхода на украинский рынок ирландского лоукостера Ryanair. Авиакомпания требует компенсировать ей 20 млн грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного прихода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Мининфраструктуры компенсировало ей десятки миллионов гривень "потерь", - написал Омелян у себя на странице в Facebook, опубликовав также копии исков.

10 июля компания Ryanair объявила об отмене запланированного выхода на украинский рынок.

Заявлению лоукостера предшествовала резонансная пресс-конференция главы аэропорта Борисполь Павла Рябикина, на которой тот изложил свою версию событий. Рябикин заявил, что лоукостер требует от аэропорта бесплатных стоек регистрации, стоянок для такси, площадей для рекламы, земли для строительства отеля, офиса для продажи билетов, выплаты 35% от доходов магазинов duty free и еще десяток различных преференций.

Владимир Омелян обвинил руководство аэропорта Борисполь в срыве договоренности с Ryanair.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сделать аэропорт Гостомель базой для лоукостов, в том числе для авиаперевозчика Ryanair. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.