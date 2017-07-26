ОБСЕ сообщила о новых противотанковых минах боевиков в Дебальцево

26.07.2017, 17:05

Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал наличие 64 противотанковые мины вдоль автодороги М03 между оккупированным Дебальцевым и Светлодарском.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии. 64 противотанковые мины (ТМ-62) в 20 метрах были расположены к северо- северо-западу от блокпоста боевиков.

"16 из этих мин были установлены поперек автодороги М03 между Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и Светлодарском, а 48 мин были сложены в кучу неподалеку в траве, в двух разных местах с одной стороны дороги", - отметили в пресс-службе.

24 июля в этом же районе на земле наблюдатели видели 15 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда, а также бетонные заграждения.

В ОБСЕ подчеркнули, что ранее в этом районе миссия осуществляла мониторинг и содействовала проведению разминирования и изъятия неразорвавшихся боеприпасов. "Разминирование позволило СММ впервые с начала 2015 года проехать по дороге от Светлодарска к Дебальцево. Однако, эти мины были установлены обратно сразу же после проезда патруля миссии", - уточнили в пресс-службе.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.