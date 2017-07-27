Гройсман изложил свою версию провала переговоров с лоукостом Ryanair

27.07.2017, 14:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ничего не знал о подписанном министром инфраструктуры Владимиром Омельяном меморандуме с лоукостом Ryanair.

В интервью изданию НВ Гройсман рассказал, что в меморандуме министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обсуждались.

И это, по словам премьера, привело к тому, что Ryanair получил право ссылаться на этот документ в ходе переговоров."Это была слабая переговорная позиция с самого начала", - заявил Гройсман.

10 июля крупнейший европейский лоукост Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. Коммерческий директор ирландской авиакомпании Дэвид О'Брайен пояснил решение менеджмента отказом гендиректора "Борисполя" Павла Рябикина выполнять соглашения, достигнутые между Ryanair и Министерством инфраструктуры.

17 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом, который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов", в базовый аэропорт для лоукостов, в том числе компании Ryanair. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".