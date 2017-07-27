Муженко: С 2014 года США передали более $600 млн помощи ВСУ

27.07.2017, 16:44

С начала 2014 года США передали материально-технической помощи и потратили на подготовку Вооруженных сил Украины более $600 млн.

Об этом сообщил глава Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко во время встречи в Киеве со временно исполнябщей обязанности заместителя помощника Министра обороны США по политике международной безопасности Лаурой Купер, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Также сообщается, что в рамках деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке Украина подготовила семь батальонов ВСУ. Сейчас идет подготовка еще одного батальона. В целом на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года обучение с американскими специалистами прошли почти 4 тыс украинских военнослужащих и 104 инструктора.

"Мы благодарны за постоянное внимание правительства США к ситуации в Украине, помощь и поддержку. Консультативно-совещательная помощь, которую предоставляют американские советники, а также подготовка личного состава подразделений при участии американских инструкторов значительно усиливает Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Муженко.

Кроме того, группа советников по вопросам доктрины и военного образование проводит интенсивную работу по приведению к стандартам НАТО документов по подготовке и общему обеспечению ВСУ.

Во время встречи Купер заверила в дальнейшей поддержке ВСУ со стороны США и плодотворном сотрудничестве сторон.

25 июля новый специальный представитель США в Украине Курт Волькер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос об отправке в страну оружия для борьбы с гибридной армией РФ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.