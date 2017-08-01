В зоне АТО за неделю обезвредили тысячу взрывоопасных предметов

01.08.2017, 16:40

На прошлой неделе саперы Вооруженных Сил Украины очистили от взрывоопасных предметов около 16,5 гектаров местности в зоне проведения антитеррористической операции, обезвредив 1070 взрывоопасных предметов.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гоцуляк.

Всего с начала антитеррористической операции военные саперы очистили от взрывоопасных предметов более 3 100 га территории в Донецкой и Луганской областях, 1116 км дорог и маршрутов.

При этом саперы обезвредили более 155 300 взрывоопасных предметов.

30 июля в Славянске в ходе выполнения заданий по очистке местности от взрывоопасных предметов саперы обнаружили останки военных времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.